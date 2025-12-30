Житель Татарстана получил срок за смертельно опасную «незамерзайку»

Мужчина организовал целый подпольный цех по производству стеклоомывающей жидкости, используя в качестве базового компонента метиловый спирт. Это вещество в России запрещено для свободного оборота из-за высокой токсичности, его пары могут причинить вред здоровью, а случайное попадание внутрь ведет к тяжелейшему отравлению с риском летального исхода.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», это не остановило предприимчивого нарушителя. Готовый состав он разливал в стандартные пятилитровые канистры, при этом снабжая их этикетками, которые уверенно заявляли об отсутствии метанола в составе. Так что покупатели даже не подозревали о рисках, используя средство.

Всего нелегальный бизнесмен сумел реализовать 6150 литров жидкости, получив доход на сумму около 17,5 тыс. рублей. Следователи задержали мужчину и возбудили в его отношении уголовное дело после полицейской проверки.

Суд, учитывая масштабы деятельности и потенциальную опасность продукции для населения, признал обвиняемого виновным в незаконном предпринимательстве и производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.