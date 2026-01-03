На Сибирском тракте водитель погиб в результате ночного ДТП

В ДТП под Екатеринбургом водитель погиб на месте

Следствие устанавливает причины аварии, произошедшей под Екатеринбургом в первый рабочий день года.

2 января, около 11 вечера, на 22-м километре Сибирского тракта в направлении Екатеринбурга произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции Свердловской области, столкнулись автомобили марок Volkswagen и Kia. В результате аварии водитель автомобиля Kia, не дождавшись приезда медиков, скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. На месте работают эксперты, восстанавливая полную картину случившегося.

По факту ДТП проводится процессуальная проверка.