Вылет на встречную полосу в Благовещенске унёс жизнь водителя

В ДТП под Благовещенском погиб один человек, двое в тяжелом состоянии

Утром на Игнатьевском шоссе столкнулись две иномарки, один человек погиб, двое в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

Сегодня утром, около девяти часов по местному времени, на Игнатьевском шоссе в Благовещенске произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Celica.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области, в результате аварии 30-летний водитель Toyota Celica от полученных травм скончался на месте.

Два пассажира из автомобиля Toyota Camry с различными травмами были экстренно госпитализированы в городскую больницу. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МУ МВД России «Благовещенское». Они проводят все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств и окончательной причины трагедии.