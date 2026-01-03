Рейсовый автобус, самосвал и УАЗ сошлись в трагичном ДТП на байкальской трассе

В Кабанском районе произошло тяжелое последовательное столкновение с участием трёх транспортных средств. В результате аварии два человека получили травмы и были госпитализированы.

В Кабанском районе на трассе, ведущей к берегам Байкала, сегодня произошла серьезная дорожная авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший по маршруту, не справился с управлением и врезался в груженый самосвал, который был припаркован на обочине для выполнения работ.

Как сообщает пресс-служба полиции Бурятии, сила удара была такой, что автобус отбросило на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате этого двойного удара образовалась сложная дорожная ситуация, движение на участке было частично парализовано.

Как сообщают очевидцы происшествия, из пострадавших автомобилей медиками были эвакуированы водитель УАЗа и один из пассажиров маршрутного автобуса. Обоих с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Обстоятельства и причины инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.