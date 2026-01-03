Иномарка на полном ходу сбила двух школьниц в Кодинске

Две семилетние девочки, переходившие дорогу по пешеходному переходу, оказались под колёсами мощного внедорожника SsangYong. По информации издания, дети подошли к «зебре», и поворачивающая машина, остановилась, чтобы их пропустить. Девочки не торопились, но, услышав внезапный сигнал клаксона, побежали прямо под колёса иномарки, за рулём которой находилась 36-летняя женщина.

Пресс-служба полиции Красноярского края сообщает, что ситуация мгновенно превратилась в кошмар: один ребёнок оказался буквально под автомобилем. На помощь бросились все очевидцы происшествия. Люди, не раздумывая, подбежали и голыми руками приподняли многотонную машину, чтобы вытащить пострадавших.

Состояние одной из школьниц врачи оценивают как тяжёлое: у неё диагностирован перелом таза и сотрясение мозга. Вторая девочка отделалась вывихами. Для спасения жизней и оказания сложной медицинской помощи обеих пациенток готовятся экстренно транспортировать санитарной авиацией в краевую больницу Красноярска.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.