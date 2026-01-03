Магнитогорский водитель пойман пьяным за рулём во второй раз

На мужчину 1992 года рождения заведено уголовное дело, его автомобиль задержан и отправлен на штрафстоянку.

В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл на улице Кирова, где инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-21099».

Как сообщает пресс-служба полиции Южного Урала, в ходе проверки выяснилось, что 33-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На основании части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ следственными органами возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автомобиль нарушителя был изъят и помещён на специализированную стоянку. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже подвергавшимся административному наказанию за такое нарушение, является уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы.