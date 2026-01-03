В Чебоксарах водитель «Гранты» учинил погром во дворе после ДТП

Автомобилист не только скрылся с места аварии, но и в приступе агрессии нанёс дополнительные повреждения чужому автомобилю, попав на видео.

В Чебоксарах завершена проверка по факту буйного поведения водителя, который у дома №4 по улице Асламаса спровоцировал ДТП, а затем устроил настоящее шоу с битьём чужого автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республикие, поводом для разбирательства стало обращение в полицию владельца повреждённой «Газели», позже скандальный инцидент получил широкую огласку в интернете.

Житель Чебоксар, выезжая со двора на своей «Ладе Гранте», задел припаркованный грузовик. Однако вместо оформления происшествия мужчина вышел из машины, начал ходить вокруг «Газели», нанёс несколько ударов ногой по кузову, громко матерился, а затем ударил в автомобиль локтем так сильно, что едва не отлетел сам. Кульминацией его неадекватного поведения стал намеренный таран грузовика собственной легковушкой.

После этого водитель «Гранты» скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД составили в его отношении административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. По информации пострадавшей стороны, виновник впоследствии добровольно возместил причинённый ущерб.