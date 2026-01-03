Под Мосальском лобовое столкновение унесло жизни двух человек

Двое погибли, пятеро в больнице после столкновения на трассе А-130

Водитель иномарки, выехавший на встречную полосу, стал виновником тяжёлой аварии, в которой пострадали пять человек.

На 235-м километре автодороги А-130 в Мосальском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Pontiac выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Peugeot.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, в результате столкновения на месте погибли водитель и 5-летний пассажир автомобиля Peugeot. Ещё два пассажира этой же машины, в том числе 9-летний ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.

Также пострадали три человека, находившиеся в автомобиле Pontiac. Все они доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.