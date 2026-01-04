Автобус с пассажирами опрокинулся под Богородицком

В Богородицком районе перевернулся автобус, десять человек пострадали

На автомобильной трассе «Богородицк — Епифань» в Богородицком районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, совершавший рейс из Вологды в село Себино Кимовского района, съехал на обочину и опрокинулся на правый бок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по предварительной информации, причиной инцидента стала потеря управления транспортным средством со стороны водителя. В результате аварии десять человек из числа пассажиров получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Богородицкая межрайонная прокуратура взяла на особый контроль расследование всех обстоятельств случившегося. Надзорные органы также координируют работу по ликвидации последствий аварии и обеспечению бесперебойного движения на данном участке дороги.

Прокуратура заявила, что будет действовать строго в рамках закона. При выявлении нарушений или халатности, повлиявших на возникновение ДТП, к ответственным лицам будут применены предусмотренные меры прокурорского реагирования.