В Вологодской области молодой водитель погиб, съехав в кювет

В Вологодской области на 9-м километре автодороги Маза-Верхний Двор в Кадуйском округе была обнаружена иномарка «Лада Гранта» в придорожном кювете. По предварительной информации Госавтоинспекции, автомобиль, под управлением мужчины, допустил съезд с проезжей части.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Вологодской области, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете. Медицинская помощь молодому человеку, 1999 года рождения, уже не потребовалась, от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте работали сотрудники экстренных служб и полиции. Специалисты ГИБДД приступили к осмотру места аварии и установлению всех обстоятельств случившегося, включая возможное влияние технического состояния автомобиля, погодных условий и действий водителя.

Точные причины трагедии станут известны после завершения всех необходимых экспертиз и расследования.