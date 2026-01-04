В Ростовской области водитель грузовика устроил массовое ДТП

В крупной аварии с участием шести автомобилей на трассе «Дон «пострадали шесть человек. На месте работают экстренные службы.

Крупное дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло сегодня на федеральной трассе М-4 «Дон». На 1042-м километре, недалеко от поселка Красный Колос Аксайского района, столкнулись несколько легковых автомобилей и большегрузный транспорт.

«Водитель грузового автомобиля „Мерседес Актрос“ в составе автопоезда с полуприцепом-цистерной двигался в направлении города Ростова-на-Дону, когда допустил наезд на барьерное ограждение с правой стороны. После этого произошло опрокидывание автомобиля с последующим выездом через центральное межбарьерное ограждение на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилями», —сообщает пресс-служба МВД России по Ростовской области

По предварительной информации правоохранительных органов, авария унесла жизни четырех человек. Еще двое участников ДТП получили травмы различной степени тяжести и нуждаются в медицинской помощи. Обстоятельства и причина столкновения сейчас устанавливаются следователями.

Для ликвидации последствий катастрофы к месту происшествия оперативно выдвинулись силы МЧС России. В спасательной операции задействованы 13 сотрудников ведомства и четыре единицы специальной техники, необходимой для работы на месте сложного ДТП.