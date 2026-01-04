Автовоз с новыми автомобилями загорелся на трассе под Красноярском

Пламя полностью уничтожило восемь легковушек, которые перевозила фура. Водитель не заметил задымление.

На трассе в районе поселка Сухая Балка под Красноярском произошел масштабный пожар. Загорелся автовоз, перевозивший новые легковые автомобили.

По информации очевидцев, сначала дым появился в районе сцепки между кабиной и прицепом, но водитель в этот момент был занят и не сразу обнаружил возгорание, а через несколько минут произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Новости Красноярска и Края.

Огонь стремительно распространился, и вскоре пламя полностью охватило грузовик с автомобилями. Видеозаписи с места происшествия демонстрируют, как горящий автовоз был объят мощным огнем, после чего последовал взрыв. В результате инцидента огнем были уничтожены все восемь перевозимых легковых машин.

На место происшествия оперативно выехали расчеты пожарно-спасательных подразделений. Точные причины возгорания пока не установлены. Специалисты приступят к работе после полной ликвидации открытого огня. Движение на данном участке трассы было частично ограничено.