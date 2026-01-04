Смертельная авария на трассе М-5 в Челябинской области: погибли водитель и ребенок

Двое погибли, трое в больнице после аварии на трассе М-5 под Челябинском

Лобовое столкновение на трассе «Урал» унесло две жизни, ещё трое человек, включая младенца, госпитализированы.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе М-5 «Урал». На 1622-м километре автодороги Москва-Челябинск, в Усть-Катавском городском округе, столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской областьи, по предварительной информации ГИБДД, водитель 1985 года рождения, управлявший автомобилем Renault Logan, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с внедорожником Geely Monjaro. В результате удара мужчина за рулем Renault и его 13-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

Спасатели и медики эвакуировали с места аварии ещё троих пострадавших. В больницу были доставлены 48-летняя пассажирка Renault, а также грудной ребенок 2024 года рождения, находившийся в этот момент в автолюльке. Госпитализирован и пассажир автомобиля Geely, мужчина 1982 года рождения. По предварительным данным, на момент ДТП все находились в удерживающих устройствах и были пристегнуты.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Расследование инцидента продолжается.