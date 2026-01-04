Четверо погибли в лобовом столкновении на заснеженной трассе в Татарстане

Снегопад и гололёд стали причиной массовой аварии на трассе «Шали — Бавлы», где пострадали семь человек.

В Альметьевском районе Татарстана произошла масштабная трагедия. 4 января на трассе «Шали — Бавлы» в условиях сильной непогоды столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в результате лобового удара четыре человека, находившиеся в машинах, погибли на месте происшествия.

Как сообщает телеграм-канал 112, силы экстренных служб, прибывшие на место аварии, эвакуировали ещё троих пострадавших. Их состояние сейчас оценивается медиками. Очевидцы сняли шокирующие кадры последствий ДТП: оба автомобиля получили серьёзные повреждения, их детали разбросаны по заснеженной проезжей части.

Авария произошла на фоне сложной метеорологической обстановки, сохраняющейся в регионе. В день происшествия на дорогах отмечались гололёд, интенсивный снегопад и значительное ухудшение видимости, что могло стать ключевым фактором трагедии.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Основной версией происшествия считают выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.