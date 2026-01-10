В Ессентуках водитель сбил ребёнка на «зебре»

63-летний мужчина, имевший 21 административное нарушение за два года, не уступил дорогу 8-летнему мальчику на нерегулируемом переходе.

В центре Ессентуков днём 9 января произошло опасное дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. На пересечении улиц Гоголя и Черной Тигровой 63-летний водитель автомобиля Chery, двигаясь по ул. Черной Тигровой, не справился с управлением и наехал на 8-летнего пешехода.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила легковая машина. В результате наезда ребёнок с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен на машине скорой помощи в Центральную городскую больницу Ессентуков.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили шокирующую деталь: за последние два года 63-летний виновник ДТП привлекался к административной ответственности 21 раз. При этом на момент аварии, по предварительным данным, он был трезв.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции изучают все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние автомобиля, точную скорость движения и действия всех участников.