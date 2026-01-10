Четверо детей пострадали при столкновении трёх автомобилей в Омске

ДТП на улице 70 лет Октября произошло из-за нарушения правил выезда с прилегающей территории

Вечером в Кировском округе Омска произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По предварительным данным, 36-летняя водительница автомобиля «Ниссан», выезжая с прилегающей территории у дома 25/2 на улице 70 лет Октября, не предоставила преимущество в движении грузовому автомобилю.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Омской области, в результате удара большегруз вынесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 41-летней женщины. Сила удара была значительной, однако все участники аварии остались живы.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четверо несовершеннолетних пассажиров. В автомобиле «Ниссан» пострадали 11-летний мальчик и годовалая девочка. В «Тойоте» травмы получили 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Все дети в момент ДТП находились в специальных детских удерживающих устройствах и серьёзных травм удалось избежать.

В настоящее время все пострадавшие осматриваются медиками. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится процессуальная проверка.