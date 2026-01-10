Два человека погибли на трассе Байкал из-за опрокинувшегося внедорожника

Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Хилокском округе: двое погибли

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП. 9 января около 14:30 на 835-м километре автодороги, в Хилокском округе, водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» не справился с управлением.

По предварительной информации госавтоинспекции Забайкалья, автомобиль допустил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате происшествия два человека, находившиеся в салоне, погибли на месте. Ещё один участник ДТП с травмами был экстренно доставлен в Хилокскую центральную районную больницу.

Медики также оказали разовую медицинскую помощь ещё двум пострадавшим, состояние которых не потребовало госпитализации. На месте работали экстренные службы и сотрудники полиции, которые извлекали людей из деформированного кузова.

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка техническому состоянию автомобиля, возможному влиянию погодных условий и действиям водителя.