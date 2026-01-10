17-летний подросток погиб в результате аварии на снегоходе в Воткинском районе

В Удмуртии подросток врезался на снегоходе в опору ЛЭП и погиб

В Воткинском районе Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь несовершеннолетнего. 9 января около 21:50 на втором километре дороги, ведущей от трассы «Воткинск — Гавриловка — Степанов» в ДНТ «Степаново», 17-летний подросток, управлявший снегоходом, потерял контроль над техникой.

По предварительной информации Госавтоинспекции Удмуртии, выезжая из садоводческого товарищества, молодой человек не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и на высокой скорости совершил наезд на жёсткое препятствие — бетонную опору линии электропередачи.

От полученных травм несовершеннолетний водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На место аварии оперативно выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможное влияние погодных условий, техническое состояние транспортного средства и точную причину потери управления.