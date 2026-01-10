Под Ачинском пострадали пять человек из-за столкновения автобуса с грузовиком-цистерной

Два несовершеннолетних пассажира находятся в числе госпитализированных после ДТП на 110-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое

Сегодня днем на трассе Ачинск-Ужур-Троицкое в Красноярском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту из Ужура в Ачинск, на 110-м километре допустил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA с полуприцепом-цистерной, который двигался впереди в попутном направлении.

По данным пресс-службы госавтоинспекции Красноярского края, в момент аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров.

В результате удара пять человек, включая двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 16 лет, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Шести другим пассажирам медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные причины столкновения. Расследование инцидента продолжается.