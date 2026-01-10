8

Под Ачинском пострадали пять человек из-за столкновения автобуса с грузовиком-цистерной

Два несовершеннолетних пассажира находятся в числе госпитализированных после ДТП на 110-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое
Поделиться

Изображение Под Ачинском пострадали пять человек из-за столкновения автобуса с грузовиком-цистерной

Сегодня днем на трассе Ачинск-Ужур-Троицкое в Красноярском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту из Ужура в Ачинск, на 110-м километре допустил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA с полуприцепом-цистерной, который двигался впереди в попутном направлении.

По данным пресс-службы госавтоинспекции Красноярского края, в момент аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров.

В результате удара пять человек, включая двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 16 лет, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Шести другим пассажирам медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные причины столкновения. Расследование инцидента продолжается.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует