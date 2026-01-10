Пожилая женщина погибла под колёсами иномарки во Владикавказе

Во Владикавказе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По информации пресс-службы МВД Республики Северная Осетия — Алания, 9 января в Промышленном районе города, на улице Чкалова, 43-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь в направлении улицы Августовских событий, совершил наезд на 72-летнюю женщину.

По предварительной информации ГИБДД, пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, однако в пределах видимости водителя. Мужчина за рулём не успел вовремя среагировать и предотвратить столкновение. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, включая точную скорость движения автомобиля, состояние дороги и возможные отвлекающие факторы. По факту ДТП проводится проверка.