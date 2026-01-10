Грузовой поезд протаранил «Газель» на переезде в Коми

Инцидент произошёл из-за выезда автомобиля на пути перед приближающимся составом, несмотря на запрещающую сигнализацию

Сегодня утром на железнодорожном переезде в Республике Коми произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В 08:12 на переезде 57 км перегона Язель — разъезд 47 км водитель автомобиля «Газель», игнорируя работу исправной световой и звуковой сигнализации, выехал на пути непосредственно перед приближающимся грузовым поездом.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, машинист поезда, заметив помеху, немедленно применил экстренное торможение, однако избежать столкновения на таком малом расстоянии было невозможно. Локомотив ударил автомобиль, отбросив его с путей. По предварительной информации, в результате удара пострадал водитель «Газели», который получил травмы.

Схода с рельсов подвижного состава удалось избежать, что предотвратило более масштабную катастрофу. Однако инцидент привёл к значительным задержкам в движении. На время ликвидации последствий ДТП и оказания помощи был задержан пассажирский поезд №305 сообщением Усинск — Сыктывкар.

На месте работали аварийные службы и сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины нарушения водителем правил проезда железнодорожного переезда.