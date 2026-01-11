В Ставропольском крае пассажирка иномарки пострадала в столкновении с поворачивающим КАМАЗом

В Изобильненском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. 10 января около 10:40 на 15-м километре автодороги «Изобильный-Рыздвяный» 53-летний водитель КАМАЗа, совершая левый поворот, не предоставил преимущество встречному автомобилю.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Ставрополья, грузовик выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», который двигался в прямом направлении. В результате удара 35-летняя пассажирка иномарки, местная жительница, получила различные травмы. Её экстренно госпитализировали в больницу города Изобильного для оказания медицинской помощи и обследования.

В ходе проверки установлено, что водитель КАМАЗа в момент ДТП был трезв. Также выяснилось, что за последние два года мужчина лишь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На месте работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, уточняются все детали и обстоятельства аварии.