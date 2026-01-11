Пьяный рецидивист угнал КамАЗ в Перевозском районе

46-летний мужчина хотел доехать до дома, но уснул в салоне грузовика

В Перевозском районе Нижегородской области раскрыт угон грузового автомобиля. В полицию поступило заявление от владельца пилорамы о пропаже автомобиля КамАЗ. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба МВД Нижегородской области, угонщиком оказался 46-летний житель соседнего Пильнинского района, ранее судимый. В ходе допроса мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил доехать до дома на чужом грузовике. Однако по пути у КамАЗа закончилось топливо, после чего злоумышленник переночевал в салоне, а утром добрался до города Перевоз автостопом.

Угнанный автомобиль был обнаружен и в ближайшее время будет возвращён законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.