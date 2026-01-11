2

Массовая авария на трассе М-11 под Тверью

Водитель «Лады», спровоцировавший первое ДТП, покинул место происшествия, а цепная реакция привела к наезду на женщину
Автор
Анастасия Макарова

Вечером 10 января на 320-м километре федеральной трассы М-11 «Нева» в Вышневолоцком округе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств и пешехода. Около 17:12 цепная реакция столкновений началась с опасного перестроения автомобиля «Лада Калина».

По предварительной версии Госавтоинспекции Тверской области, водитель «Лады», не являющийся по факту участником последующей аварии, при перестроении из левой полосы в правую спровоцировал столкновение с автомобилем BMW. После этого он покинул место происшествия. Водитель и пассажир BMW, оставшись на левой полосе, вышли, чтобы выставить аварийный знак, что создало новую опасность.

В это время водитель «Шкоды», увидев препятствие, начал тормозить. Следом за ним двигался автомобиль FAW, водитель которого не заметил резкого снижения скорости и врезался в «Шкоду». От удара «Шкода» потеряла управление, вылетела на соседнюю полосу, где последовательно столкнулась с двумя грузовыми автомобилями (DAF и MAN), затем отбросила стоявший BMW и совершила наезд на 25-летнюю пешеходку, которая находилась на обочине. Девушка получила травмы.

На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства массового ДТП, включая поиск водителя «Лады Калины», устанавливаются. Движение на участке было частично парализовано.

