Крупное ДТП на трассе «Кола», в столкновении двух машин пострадали девять человек

Пожарные и спасатели провели сложную операцию по эвакуации людей и обеспечению безопасности на месте аварии

Вечером 10 января на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Около 22:30 на 261-м километре автодороги, недалеко от Олонца, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали девять человек, включая пятерых несовершеннолетних детей.

По информации пресс-службы Государственного комитета Республики Карелия, к месту происшествия незамедлительно выехало отделение пожарно-спасательной части ПЧ-35 из Олонца. Пожарные провели осмотр места ДТП, отключили аккумуляторные батареи в повреждённых автомобилях для предотвращения возгорания, оградили опасную зону.

Для других участников дорожного движения было организовано реверсивное движение.

Все девять человек, получивших травмы, были аккуратно извлечены из деформированного металла и переданы бригадам скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в центральные районные больницы Олонца и Лодейного Поля для оказания квалифицированной медицинской помощи. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД.