Украинец сбил пограничника при попытке въезда в Румынию

Водитель иномарки иностранной регистрации совершил опасный манёвр в сторону военнослужащих, после чего скрылся. Задержаны шестеро находившихся в машине.

В приграничной зоне на Буковине произошёл инцидент с применением насилия в отношении пограничника. Пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover с иностранными номерами, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал законное требование остановиться и совершил опасный манёвр, направив автомобиль в сторону военнослужащих.

Как сообщает ТАСС, в ходе попытки преодолеть инженерные заграждения и незаконно выехать на территорию Румынии нарушитель наехал на одного из пограничников.

Военнослужащий получил тяжёлые множественные телесные повреждения. Его экстренно госпитализировали и прооперировали; по последним данным, прямой угрозы жизни нет.

После инцидента автомобиль был обнаружен брошенным на окраине одного из населённых пунктов. В результате действий Пограничной службы и Национальной полиции были задержаны шесть человек, находившихся в салоне внедорожника во время попытки прорыва границы. Поиски непосредственного водителя, совершившего наезд, продолжаются.