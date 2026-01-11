В Магнитогорске легковушка вылетела на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали два пассажира, а водитель автобуса оштрафован за многочисленные нарушения правил перевозок

В Магнитогорске сегодня днём произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Около 12:30 на Белорецком шоссе водитель 40 лет, управлявший автомобилем «Форд Мондео», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, по встречной полосе иномарка совершила лобовое столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс», который следовал рейсом из Белорецка в Магнитогорск. В момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров. В результате удара травмы получили двое: 55-летний пассажир автобуса и 25-летний пассажир автомобиля «Форд». Оба были доставлены в медицинское учреждение.

При проверке сотрудники ГИБДД выявили у водителя автобуса многочисленные нарушения. 64-летний водитель был привлечён к ответственности за отсутствие необходимых документов на перевозку, допуск к управлению транспортным средством с неисправностями, нарушение режима труда и отдыха, а также за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Эти нарушения указывают на системные проблемы в организации перевозки.

Обстоятельства и точная причина выезда «Форда» на встречную полосу сейчас устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа.