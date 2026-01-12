Пьяные подростки-вандалы из Кузбасса разгромили дом и угнали машину

Инцидент случился на Ботанической улице в Анжеро-Судженске. Двое юношей распивали спиртные напитки в компании взрослого, с которым решили вместе напасть на один из жилых участков.

Как сообщает телеграм-канал СК Кузбасса, злоумышленники заметили незапертую калитку, через которую проникли во двор и нашли там лом. С помощью этого инструмента они вскрыли двери жилого дома и бытовой постройки, откуда вынесли технику и инструменты на общую сумму в 84 000 рублей. Однако на этом нарушители не остановились и угнали стоявшую на участке машину. После непродолжительной поездки они вернули ее на прежнее место, а потом скрылись с места событий.

Правоохранители оперативно установили личности и задержали подозреваемых, стражам порядка удалось изъять все похищенное имущество и вернуть законному владельцу. Следователи возбудили против двоих несовершеннолетних уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Материалы уже передали в суд для рассмотрения.

