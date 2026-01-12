Пьяная автомобилистка прокляла остановившего ее инспектора ДПС в Башкирии

Полицейские остановили 43-летнюю женщину для проверки документов. Во время разговора инспектор обратил внимание на ее неадекватное поведение и сильный запах алкоголя, после чего законно потребовал пройти процедуру медосвидетельствования и покинуть транспортное средство.

Как сообщает телеграм-канал «112», автомобилистка отказалась проходить процедуру и заявила, что употребляла самогон, но прошлым вечером. Во время составления административного протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения женщина не стала сдерживать своих эмоций. Она обрушила на сотрудника полиции поток нецензурной брани и страшных проклятий, адресованных не только ему самому, но и его детям.

Подобное поведение только усугубило правовые последствия для нарушительницы. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту оскорбления представителя власти.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уссурийске женщина разозлилась и избила машину скорой помощи.