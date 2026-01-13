Житель Мурманской области сжег свою «несчастливую» машину

Инспекторы ДПС остановили на улице Жемчужной города Апатиты автомобиль ВАЗ-2103, за рулем которого находился 16-летний подросток, не имевший водительского удостоверения. Вместе с ним в салоне было еще несколько молодых людей, один — в костюме Деда Мороза.

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», пока полицейские оформляли документы для отправки транспортного средства на штрафстоянку, молодые люди на эмоциях заявили, что планируют сжечь этот «несчастливый» автомобиль. По словам одного из них, именно сама машина виновна в том, что их уже в третий раз задерживают. Тогда это никто не воспринял всерьез, однако вскоре угроза воплотилась в реальность.

Через несколько дней тот же ВАЗ — только уже полностью сгоревший — обнаружили на территории старого аэропорта между Апатитами и Кировском. Правоохранительные органы на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности тех, кто непосредственно осуществил поджог.

