Житель Бурятии запер мужчин в гараже, чтобы угнать их машину

Инцидент произошел в Улан-Удэ, где двое знакомых припарковались около гаражного бокса. Они зашли внутрь, но при этом не стали глушить двигатель своего автомобиля, который так и остался на улице.

Как сообщает портал GAZETA-N1.RU, ситуацией воспользовался проходивший мимо 36-летний местный житель, ранее уже имевший судимость. Злоумышленник запер дверь гаража снаружи, после чего отправился кататься по городу на чужой машине. Спустя некоторое время мужчины смогли выбраться из постройки и, обнаружив пропажу, сразу же обратились в полицию.

Благодаря слаженной работе правоохранителей автомобиль быстро нашли и вернули законному хозяину, а подозреваемого задержали. Оказалось, что во время поездки нарушитель успел попасть в ДТП, после чего бросил транспортное средство во дворе своего знакомого.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяные подростки-вандалы из Кузбасса разгромили дом и угнали машину.