Грузовой состав сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Адыгее

Инцидент случился в ночь на 13 января на перегоне между станциями Тульская и Майкоп. Машинист грузового поезда заметил на путях автомобиль и немедленно применил экстренное торможение, однако избежать столкновения из-за слишком малой дистанции ему не удалось.

Как сообщает издание «kubnews», в результате сильного удара машину отбросило с путей, а ее водитель получил серьезные травмы. К счастью, подвижной состав не сошел с рельсов, что предотвратило более масштабные последствия.

Экстренные службы оперативно прибыли на место событий для проведения расследования и ликвидации последствий аварии, причины произошедшего на данный момент выясняются. Стоит подчеркнуть, что ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов, оно осуществляется в штатном режиме.

