Грузовой состав сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Адыгее

Как сообщает издание «kubnews», в результате сильного удара машину отбросило с путей, а ее водитель получил серьезные травмы. К счастью, подвижной состав не сошел с рельсов, что предотвратило более масштабные последствия.
Экстренные службы оперативно прибыли на место событий для проведения расследования и ликвидации последствий аварии, причины произошедшего на данный момент выясняются. Стоит подчеркнуть, что ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов, оно осуществляется в штатном режиме.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Коми грузовой поезд протаранил «Газель» на переезде.