Дерзкого лихача за рулем красного ВАЗ-2101 задержала полиция Санкт-Петербурга

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники Госавтоинспекции по записи смогли идентифицировать автомобили, участвовавшие в заезде. На основании полученной информации они установили личность и задержали одного из нарушителей, жителя Свердловской области. За рулем красной «копейки» со спортивным рулем он совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения. Сразу же после задержания он принес публичные извинения.

Лихачу предъявили обвинения по двум административным статьям — за управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО и эксплуатацию машины с неисправностями. После этого водителя направили на медосвидетельствование, а его транспортное средство — на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что мониторинг записей с камер видеонаблюдения ведется постоянно, а все подобные нарушения неизбежно влекут за собой наказания.

