Виновник крупного ДТП в Находке бросил свое авто и сбежал с места происшествия

Инцидент случился 14 января на Находкинском проспекте около дома 58. Водитель Mazda Demio потерял контроль над своим транспортным средством, оно резко вылетело на полосу для встречного движения и врезалось в Toyota Prius.

Как сообщает портал PRIMPRESS, в результате столкновения у Toyota оторвало переднее колесо, которое отлетело в Nissan X-Trail и нанесло ему серьезные повреждения. В это время Mazda продолжила неконтролируемое движение и остановилась после удара о Chery Tiggo.

К счастью, никто из находившихся в машинах людей не получил серьезных травм. Сразу после ДТП виновник произошедшего покинул поврежденную Mazda и в спешке покинул место событий.

Правоохранители продолжают работу по установлению личности беглеца и его местонахождения. Транспортное средство стало главным вещественным доказательством.

