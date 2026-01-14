109

Виновник крупного ДТП в Находке бросил свое авто и сбежал с места происшествия

На данный момент полиция устанавливает личность нарушителя

Инцидент случился 14 января на Находкинском проспекте около дома 58. Водитель Mazda Demio потерял контроль над своим транспортным средством, оно резко вылетело на полосу для встречного движения и врезалось в Toyota Prius.

Александр Проневский

Изображение Виновник крупного ДТП в Находке бросил свое авто и сбежал с места происшествия

Как сообщает портал PRIMPRESS, в результате столкновения у Toyota оторвало переднее колесо, которое отлетело в Nissan X-Trail и нанесло ему серьезные повреждения. В это время Mazda продолжила неконтролируемое движение и остановилась после удара о Chery Tiggo.

К счастью, никто из находившихся в машинах людей не получил серьезных травм. Сразу после ДТП виновник произошедшего покинул поврежденную Mazda и в спешке покинул место событий.

Правоохранители продолжают работу по установлению личности беглеца и его местонахождения. Транспортное средство стало главным вещественным доказательством.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Чебоксарах водитель «Гранты» учинил погром во дворе после ДТП.

