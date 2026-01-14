Группа подростков ограбила припаркованный автомобиль в Мурманской области

Инцидент произошел в Кировске на улице Олимпийской. Группа несовершеннолетних целенаправленно ходила вдоль припаркованных машин с целью вынести из них ценные предметы.

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», из салона одного автомобиля злоумышленники похитили наушники и флешку. Владелец транспортного средства отметил поразительную беспечность подростков, которые совершили противоправные действия прямо под камерами городского видеонаблюдения.

Интересно, что потерпевший принял решение не обращаться в правоохранительные органы из-за низкой стоимости украденного и возраста нарушителей. Он надеется найти подростков или их родителей для личного разговора и мирного разрешения ситуации. О кражах из других автомобилей в том же районе не сообщалось.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Екатеринбурге злоумышленник ограбил три машины, похитив сладкие подарки.