Китайский кроссовер Livan X6 Pro взорвался в Нижнем Новгороде

Инцидент случился ранним утром 14 января в Новой Кузнечихе. Во время движения на своем Livan X6 Pro водитель услышал громкий хлопок, после чего спустя всего несколько секунд машину полностью охватило пламя.

Как сообщает агентство «Нижний сейчас», к счастью, водитель успел вовремя выскочить из салона и не получил травм. Известно, что он отправился на машине ранним утром за цветами для дочери — у нее был день рождения.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и спасатели, которые ликвидировали открытое возгорание. Сотрудники ГИБДД и следственных органов начали проверку по факту произошедшего. Представители российского офиса Livan ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе под Красноярском загорелся автовоз с новыми автомобилями.