Китайский кроссовер Livan X6 Pro взорвался в Нижнем Новгороде

Владелец машины чудом избежал гибели

Инцидент случился ранним утром 14 января в Новой Кузнечихе. Во время движения на своем Livan X6 Pro водитель услышал громкий хлопок, после чего спустя всего несколько секунд машину полностью охватило пламя.

Александр Проневский

Изображение Китайский кроссовер Livan X6 Pro взорвался в Нижнем Новгороде

Как сообщает агентство «Нижний сейчас», к счастью, водитель успел вовремя выскочить из салона и не получил травм. Известно, что он отправился на машине ранним утром за цветами для дочери — у нее был день рождения.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и спасатели, которые ликвидировали открытое возгорание. Сотрудники ГИБДД и следственных органов начали проверку по факту произошедшего. Представители российского офиса Livan ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе под Красноярском загорелся автовоз с новыми автомобилями.

