Автомобиль насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину в Бурятии

Инцидент случился поздним вечером 13 января на федеральной трассе в Северо-Байкальском районе республики. 69-летний водитель не смог вовремя заметить и объехать препятствие в условиях темного времени суток.

Водитель не заметил пешехода в темное время суток

Как сообщает агентство «Байкал Медиа Консалтинг», сразу же после ДТП автомобилист остановился и, обнаружив потерпевшего, немедленно вызвал экстренные службы.

Прибывшие на место событий медики доставили пострадавшего с тяжелейшими травмами в ближайшую больницу, однако врачи не сумели его спасти, и через несколько часов 43-летний мужчина скончался. На данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

