Водителя в Казани задержали за перевозку пассажира на эвакуаторе

Поводом для полицейской проверки послужил видеоролик, набравший популярность в местных социальных сетях. На нем запечатлено то, как на платформе эвакуатора из окна закрепленного Volkswagen выглядывает девушка-пассажир в праздничной шапке.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя спецтранспорта и детали произошедшего. В результате они задержали 31-летнего жителя Казани, в его отношении составили административные материалы сразу по трем статьям КоАП РФ.

В список обвинений вошли нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, перевозка людей вне кабины автомобиля, а также пренебрежение правилами использования ремней безопасности. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что действия водителя эвакуатора усугубляются тем, что он даже не задумывался о безопасности других участников движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как эвакуатор увез на штрафстоянку авто с 4-летней девочкой: ей пришлось прыгать.