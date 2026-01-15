Водитель выбросил из автомобиля женщину без обуви в Санкт-Петербурге

Инцидент случился на Таллинском шоссе, где между водителем и находившейся в салоне его машины женщиной вспыхнула ссора. Разозлившийся шофер вышел из автомобиля, схватил потерпевшую и с силой вытащил ее из транспортного средства.

Как сообщает портал 78.ru, в этот момент на девушке не было обуви. К тому же мужчина протащил ее по земле несколько метров. Но несмотря на это, пострадавшая быстро поднялась на ноги и набросилась на обидчика, который в ходе драки ударил ее по лицу.

После этого потерпевшая предприняла еще одну попытку вернуться в машину, однако водитель успел сесть за руль и резко стартануть, скрывшись с места событий.

В настоящее время полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

