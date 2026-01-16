Юноша открыл стрельбу по дебоширам на автобусной остановке в Москве

Как сообщает телеграм-канал «112», сделавший замечание дебоширам молодой человек в ходе ссоры достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону обидчиков. Однако раненые нарушители, несмотря на полученные травмы, набросились на подростка и избили его.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Медики госпитализировали всех четырех участников инцидента, прокуратура взяла на особый контроль ход расследования произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Челябинске владелец шумного авто избил мужчину, который на него жаловался.