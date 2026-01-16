Во время ссоры в автомобиле житель Якутии сломал нос сожительнице

Во время совместной поездки между партнерами разгорелся острый конфликт. В пылу ссоры мужчина, не сдержав гнева, нанес женщине сильный удар локтем в лицо.

Как сообщает издание «ЯСИА», в результате потерпевшая получила сложный перелом носа. Она обратилась за медицинской помощью: врачи квалифицировали травму как вред здоровью средней степени тяжести и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Участковый в ходе оперативной проверки задержал проживающего вместе с женщиной виновника — 34-летнего уроженца Нюрбинского района.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции по ней включают лишение свободы на срок до трех лет.

