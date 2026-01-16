Пьяный охотник открыл стрельбу по карете скорой помощи в Ленобласти

Инцидент случился неподалеку от частного дома в деревне Коваши, где 52-летний житель Санкт-Петербурга отдыхал в компании знакомых. После распития спиртных напитков он вызвал медиков, но когда те приехали, внезапно проявил агрессию.

К счастью, никто из бригады медиков не пострадал

Как сообщает газета «ВЕСТИ», мужчина произвел несколько выстрелов в сторону служебного транспорта, после чего взял с собой два ружья и скрылся в ближайшем лесу.

Для поиска вооруженного нарушителя полицейские и бойцы СОБРа организовали совместную операцию. Они смогли оперативно выследить и задержать подозреваемого, который все еще был пьян. У него изъяли двуствольное ружье ИЖ-43 и нарезной карабин КО 38.

Следователи возбудили против нарушителя уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», на данный момент решается вопрос об аннулировании его права на владение оружием.

