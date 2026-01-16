BMW X6 бывшего вице-президента «Росгосстраха» загорелся в центре Москвы

Автомобиль, принадлежащий бывшему вице-президенту «Росгосстраха» Игорю Мировскому, загорелся на Моховой улице в центре столицы. По словам самого топ-менеджера, сперва из-под капота неожиданно повалил густой черный дым, а затем появилось открытое пламя.

Как сообщает телеграм-канал Mash, огонь начал стремительно распространяться по машине, однако 59-летний мужчина сумел вовремя остановиться и покинуть салон.

Мировский сразу же связался с экстренными службами и обратился к журналистам с заявлением о том, что с его здоровьем все в порядке. На место событий прибыли расчеты пожарных и спасателей, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Несмотря на это, транспортное средство успело получить серьезные повреждения — у него выгорел моторный отсек и пострадала передняя часть кузова.

Предварительная версия, которую рассматривают специалисты, указывает на возможное замыкание в электропроводке. Владелец уже отправил машину на детальную экспертизу — она установит точную причину инцидента.

