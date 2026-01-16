2

Сотрудники ГАИ открыли огонь по Porsche, который попытался их сбить

Инцидент случился в подмосковной Балашихе

Инспекторы дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомобиль Porsche с заклеенными госномерами. Они попытались остановить машину для проверки, однако водитель отказался подчиниться законным требованиям.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал Mash, нарушитель начал совершать опасные маневры, создавая угрозу для патрульного авто и жизни полицейских, а после намеренно направил свой Porsche на служебный транспорт. В экстремальной ситуации, расценив действия водителя как реальную угрозу, стражи порядка применили оружие, произведя не менее двенадцати выстрелов по колесам машины злоумышленника.

Несмотря на это, столкновение все же произошло: полицейский автомобиль получил серьезные повреждения, а Porsche оказался в сугробе. На место событий немедленно выехали следователи и оперативная группа. В настоящее время правоохранители выясняют мотивы действий задержанного, а также рассматривают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

