Под Красноярском задержан пьяный рецидивист с фальшивым удостоверением

Водитель «Тойоты», ранее судимый за пьяную езду, купил поддельные права через интернет за 30 тысяч рублей

В посёлке Курагино сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота» с механическими повреждениями. За рулём находился 34-летний житель Красноярска, у которого инспекторы сразу обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка показала 0,329 мг/л. Более того, предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным — по базе данных оно было выдано другому человеку.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, мужчина уже был судим в 2020 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 2025 года, найдя в интернете объявление о продаже прав, он за 30 тысяч рублей приобрёл поддельный документ, доставленный через курьерскую службу. В ночь задержания водитель, выпив пиво, совершил наезд на мусорный контейнер, после чего и был остановлен.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за вождение в состоянии опьянения без прав, отсутствие регистрации и полиса ОСАГО.

Были возбуждены два уголовных дела: за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за подделку документа. Автомобиль помещён на спецстоянку.