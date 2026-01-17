Во Ржеве на снегоходе неизвестныей устроил опасный заезд по центру города

Нарушитель ездил по тротуарам и мемориальным местам, создавая угрозу для пешеходов

В Ржеве ночью неизвестный гражданин устроил опасный заезд на снегоходе в городской черте, грубо нарушая правила дорожного движения и общественный порядок. Транспортное средство, не предназначенное для использования на улицах, двигалось на высокой скорости по тротуарам и пешеходным зонам.

Как сообщает в своём телеграм-канале глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов, нарушитель демонстративно проехал по лестнице у гостиницы «Ржев» и совершил заезд по Аллее Героев и другим мемориальным местам, что вызвало особое возмущение властей и общественности.

Глава округа отметил, что подобные действия являются не просто хулиганством, а прямым неуважением к горожанам, их безопасности и памяти, а мотивы водителя, желавшего «похвастаться» и получить адреналин, примитивны и предсказуемы.

На данный момент ведётся розыск нарушителя для привлечения его к ответственности за создание реальной угрозы жизни и здоровью людей, а также за нарушение общественного порядка.