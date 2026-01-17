Автомобиль сбил катающихся на тюбинге девушек

Трагедия в Сольцах произошла после столкновения буксируемого тюбинга с автомобилем

В городе Сольцы Новгородской области сегодня вечером произошла трагическая авария с двумя погибшими. Вечером 16 января около на улице Новгородской 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» буксировал за собой тюбинг на котором катались две девушки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, во время опасного развлечения тюбинг вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112».

От сильнейшего удара обе девушки, находившиеся на тюбинге, получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Их личности устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Следователи выясняют все детали и обстоятельства происшествия. Водители обоих автомобилей задержаны для дачи показаний.