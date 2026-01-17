Автобус врезался в жилой дом в Великом Новгороде

ДТП утром на улице Нехинская: автобус врезался в фонарный столб и дом

Сегодня рано утром в Великом Новгороде произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На улице Нехинская автобус маршрута №19, управляемый 59-летним водителем, сначала столкнулся с фонарным столбом, а затем врезался в фасад двухэтажного жилого дома. В салоне транспортного средства в момент аварии находились три пассажира.

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр города Александр Розбаум, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован для обследования. Пассажирам удалось избежать телесных повреждений.

Серьёзных разрушений жилому дому не причинено — основной ущерб пришёлся на уличную инфраструктуру. Были повреждены опоры освещения и дорожные знаки.

В настоящее время специалисты муниципального учреждения «Городское хозяйство» совместно с представителями перевозчика занимаются расчисткой места происшествия и уборкой повреждённых объектов. В течение дня будет проведена оценка ущерба и определены сроки восстановления фонарных столбов. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие точные причины аварии.