В Красноярском крае пьяный водитель перевозил запрещенные вещества

На автодороге «Брагино-Поначёво» сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ. Проверка показала, что 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это нарушение стало для него повторным — в 2024 году он уже был осуждён за управление транспортом в пьяном виде и лишён прав на два года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, в отношении мужчины незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье о повторном вождении в нетрезвом виде, что грозит ему до трёх лет лишения свободы. Также на него составлены административные протоколы за управление незарегистрированным автомобилем без страховки и прав.

При досмотре машины полицейские обнаружили два полимерных пакета. Экспертиза установила, что в них находилось наркотическое средство общим весом 1,4 килограмма. Вещества принадлежали 39-летнему пассажиру, который перевозил их в автомобиле знакомого.

В отношении пассажира возбуждено отдельное уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, максимальное наказание по которой достигает десяти лет лишения свободы. Автомобиль помещён на спецстоянку. Обоим фигурантам избраны меры пресечения: водителю — обязательство о явке, пассажиру — подписка о невыезде.