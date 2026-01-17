Подросток попал под колёса «Фольксвагена» на улице майора Достовалова в Уфе

В Уфе 13-летний школьник получил травмы после наезда автомобиля

Вчера во второй половине дня в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. По предварительной информации, около 16:00 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь по улице майора Достовалова со стороны проспекта Дружбы Народов, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, в результате инцидента 13-летний школьник получил травмы различной степени тяжести.

Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, после чего он был отпущен — госпитализация не потребовалась.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.